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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:23
https://ria.ru/20200601/1572279346.html
В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

11:23 01.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 1 июн — РИА Новости. Ни одного нового случая инфицирования коронавирусом не зафиксировано в Латвии за сутки, сообщил РИА Новости представитель Центра контроля и профилактики заболеваний республики.
"В целом в стране инфекция диагностирована у 1066 человек, за прошедшие сутки было проведено 652 теста и не выявлен ни один случай заболевания", - сказал собеседник агентства.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 109 723 теста на COVID-19, от болезни к настоящему моменту вылечились 745 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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