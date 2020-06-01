В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

РИГА, 1 июн — РИА Новости. Ни одного нового случая инфицирования коронавирусом не зафиксировано в Латвии за сутки, сообщил РИА Новости представитель Центра контроля и профилактики заболеваний республики.
"В целом в стране инфекция диагностирована у 1066 человек, за прошедшие сутки было проведено 652 теста и не выявлен ни один случай заболевания", - сказал собеседник агентства.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 109 723 теста на COVID-19, от болезни к настоящему моменту вылечились 745 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.