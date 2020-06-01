В Новосибирске загорелся склад с шинами

"Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении в Заельцовском районе на ул. Гипсовая около 14.00 (10.00 мск). Уже через три минуты первые пожарные расчеты были на месте вызова. В настоящий момент дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений стягиваются к месту происшествия. Пожару присвоен ранг вызова №2", - говорится в сообщении.