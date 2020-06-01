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В Новосибирске загорелся склад с шинами
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РИА Новости

В Новосибирске загорелся склад с шинами

11:23 01.06.2020 (обновлено: 12:24 01.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Новосибирске
Пожар в Новосибирске
© Фото : МЧС России
Пожар в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Крупный склад с шинами и изделиями из дерева загорелся в Новосибирске на площади 1,1 тысячи квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС по региону.
"Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении в Заельцовском районе на ул. Гипсовая около 14.00 (10.00 мск). Уже через три минуты первые пожарные расчеты были на месте вызова. В настоящий момент дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений стягиваются к месту происшествия. Пожару присвоен ранг вызова №2", - говорится в сообщении.
Представитель главка сообщил журналистам, что внутри металлического складского помещения горели шины, картонная упаковка и различные деревянные изделия. На месте пожара работают 51 человек и 14 единиц техники.
"В 14.54 (10.54 мск) пожар локализован на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Пожарные не дали распространиться огню на соседние здания. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет", - сказал он. На месте развернут штаб по ликвидации пожара.
К месту пожара направлена химическая лаборатория для замера предельно допустимой концентрации воздуха. На месте находятся представители администрации объекта, по их словам, внутри людей нет, добавили в ГУМЧС.
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