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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:22
https://ria.ru/20200601/1572279257.html
Роспотребнадзор убрал из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140611_0:126:1999:1250_1036x0_80_0_0_3d4bc13a2d2ceaa17ec0dd4a1e7b8721.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор убрал из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе

11:22 01.06.2020
1017
© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
© Depositphotos / liudmilachernetska
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определенной площади.
Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.
Санитарная обработка в помещениях ресторана
11:18Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
В новой версии документа этого пункта нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
783025
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Ежесуточно в России заражается COVID-19 в среднем по 9 тысяч человек, а Роспотребнадзор считает, по-видимому, что такой уровень ничего не значит и можно открывать без каких-либо ограничений заведения общепита, кинотеатры, магазины, набивать битком пассажирские поезда и самолёты... "Интересные" у нас специалисты в Роспотребнадзоре. Что должно произойти, чтобы они здравомысленно отнеслись к этой пандемии?
1 июня, 11:43
Владимир Белогорский
1133012
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