Роспотребнадзор убрал из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе

Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.