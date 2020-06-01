Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя, заявил эпидемиолог

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Человек не может заразиться Александр Горелов. Человек не может заразиться COVID-19 от домашних животных, даже инфицированных, поскольку "у них свои коронавирусы", заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

"На самом деле, нужно быть абсолютно спокойными. Да, кошка в какой-то тысячной доле процента способна заразиться от человека. Причем человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт. Возможна передача от кошки к кошке, если они обитают в одной семье", - рассказал Горелов на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.

По его словам, даже кошки, которые "гуляют сами по себе по крыше", все равно "абсолютно безопасны" для человека.

"Поэтому давайте оставим наших домашних животных в покое. У них свои коронавирусы. И для собак есть прививка от собачьих коронавирусов. Собакам моем лапы, продолжаем жить и радоваться", - заключил Горелов.