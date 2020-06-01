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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:21
https://ria.ru/20200601/1572279121.html
Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя, заявил эпидемиолог
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571924356_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1ff586fedb09a8da8ef47cf9ea0facfe.jpg
РИА Новости

Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя, заявил эпидемиолог

11:21 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСобаки
Собаки
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Собаки. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Человек не может заразиться COVID-19 от домашних животных, даже инфицированных, поскольку "у них свои коронавирусы", заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"На самом деле, нужно быть абсолютно спокойными. Да, кошка в какой-то тысячной доле процента способна заразиться от человека. Причем человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт. Возможна передача от кошки к кошке, если они обитают в одной семье", - рассказал Горелов на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.
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По его словам, даже кошки, которые "гуляют сами по себе по крыше", все равно "абсолютно безопасны" для человека.
"Поэтому давайте оставим наших домашних животных в покое. У них свои коронавирусы. И для собак есть прививка от собачьих коронавирусов. Собакам моем лапы, продолжаем жить и радоваться", - заключил Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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