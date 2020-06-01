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2020-06-01T11:19
https://ria.ru/20200601/1572278954.html
Телеканал ТНТ в Воркуте сообщил о поджоге автомобиля журналиста
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РИА Новости

Телеканал ТНТ в Воркуте сообщил о поджоге автомобиля журналиста

11:19 01.06.2020
167
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Неизвестные подожгли капот машины на Ленинградской улице в Воркуте в Республике Коми, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
"Полицейские Воркуты проводят проверку по факту поджога автомашины. Инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, злоумышленники подожгли капот машины, стоявшей возле дома 39 по Ленинградской улице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
По сообщению канала "ТНТ Воркута" в соцсети "ВКонтакте", неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий журналисту и руководителю "ТНТ Воркута" Геннадию Князеву.
По сообщению телеканала, журналист находился в рабочем офисе, когда нападавшие заблокировали входную дверь в помещение телекомпании и совершили поджог. Ранее, сообщили в паблике, были повреждены шины автомобиля журналиста. По информации, размещенной в группе телеканала, перед инцидентом в эфир вышел ролик журналиста про невыплаты надбавок бригадам скорой помощи в Воркуте.
Сотрудник полиции
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