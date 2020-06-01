Телеканал ТНТ в Воркуте сообщил о поджоге автомобиля журналиста

"Полицейские Воркуты проводят проверку по факту поджога автомашины. Инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня", - сказал собеседник агентства.

По сообщению телеканала, журналист находился в рабочем офисе, когда нападавшие заблокировали входную дверь в помещение телекомпании и совершили поджог. Ранее, сообщили в паблике, были повреждены шины автомобиля журналиста. По информации, размещенной в группе телеканала, перед инцидентом в эфир вышел ролик журналиста про невыплаты надбавок бригадам скорой помощи в Воркуте.