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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:17
https://ria.ru/20200601/1572278924.html
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476719_0:134:2894:1762_1036x0_80_0_0_a3a1b918466168ed65c9d93d1f61ea1c.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов

11:18 01.06.2020 (обновлено: 12:17 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСанитарная обработка в помещениях ресторана
Санитарная обработка в помещениях ресторана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Санитарная обработка в помещениях ресторана. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях борьбы с CОVID-19.
Согласно первой версии документа, сначала разрешили открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более десяти человек. Добавлялось, что за каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Также указывалось, что подавать блюда необходимо в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.
В новой версии нет пункта про площадь заведения, а также уточняется, что расстояние между столиками должно составлять полтора метра.
В некоторых регионах страны начали смягчать ограничения по коронавирусу: в частности, открываются кафе и рестораны, промтоварные магазины, велопрокаты, химчистки и некоторые другие предприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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