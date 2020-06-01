Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов

Согласно первой версии документа, сначала разрешили открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более десяти человек. Добавлялось, что за каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Также указывалось, что подавать блюда необходимо в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.