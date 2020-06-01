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2020-06-01T11:25
https://ria.ru/20200601/1572278891.html
В РПЦ назвали причину смерти митрополита Варнавы
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РИА Новости

В РПЦ назвали причину смерти митрополита Варнавы

11:25 01.06.2020
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© Фото : Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦМитрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
© Фото : Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦ
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"1 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Чувашской митрополии сообщили, что митрополит Варнава умер в возрасте 89 лет от двусторонней пневмонии. Также в митрополии отметили, что за время 44-летнего служения митрополита Варнавы были восстановлены семь монастырей и Чебоксарское духовное училище, открыто более 210 приходов,.
Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита. Он отметил, что Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской православной церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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