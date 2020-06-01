В РПЦ назвали причину смерти митрополита Варнавы

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее на сайте Чувашской митрополии сообщили, что митрополит Варнава умер в возрасте 89 лет от двусторонней пневмонии. Также в митрополии отметили, что за время 44-летнего служения митрополита Варнавы были восстановлены семь монастырей и Чебоксарское духовное училище, открыто более 210 приходов,.