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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:12
https://ria.ru/20200601/1572278550.html
В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

11:13 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области, всего умерли 104 больных с COVID-19, количество заболевших превысило 10 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще шесть жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 104. Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. И нередко человек сам ведет себя безответственно, игнорируя нормы безопасности. Режим самоизоляции никто не отменял: во избежание распространения инфекции оставайтесь дома", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.
За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано еще 315 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 10149 человек.
"На протяжении недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Отчасти это, конечно, связано с увеличением объемов тестирования, но во многом обусловлено тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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По данным на 1 июня, 3801 нижегородец выздоровел, еще 3762 человека находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Однако есть и те, чье состояние очень тяжелое, за их жизни борются медицинские работники. Сейчас в больницах находятся 2470 человек с диагнозом "коронавирус", еще более 4,8 тысячи – под наблюдением медиков.
"Если кто-то считает, что частичное снятие ограничений – это повод расслабиться и не соблюдать нормы безопасности, он ошибается. Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы: обратиться к врачу в плановом порядке, заняться дачными, огородными делами, дать возможность детям провести пару часов на свежем воздухе. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, собирают компанию друзей за городом. Такое пренебрежение правилами может привести к тяжелым последствиям", - подчеркнул Никитин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
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