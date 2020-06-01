В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Еще шесть пациентов с Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области , всего умерли 104 больных с COVID-19, количество заболевших превысило 10 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще шесть жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 104. Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. И нередко человек сам ведет себя безответственно, игнорируя нормы безопасности. Режим самоизоляции никто не отменял: во избежание распространения инфекции оставайтесь дома", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано еще 315 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 10149 человек.

"На протяжении недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Отчасти это, конечно, связано с увеличением объемов тестирования, но во многом обусловлено тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По данным на 1 июня, 3801 нижегородец выздоровел, еще 3762 человека находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Однако есть и те, чье состояние очень тяжелое, за их жизни борются медицинские работники. Сейчас в больницах находятся 2470 человек с диагнозом "коронавирус", еще более 4,8 тысячи – под наблюдением медиков.

"Если кто-то считает, что частичное снятие ограничений – это повод расслабиться и не соблюдать нормы безопасности, он ошибается. Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы: обратиться к врачу в плановом порядке, заняться дачными, огородными делами, дать возможность детям провести пару часов на свежем воздухе. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, собирают компанию друзей за городом. Такое пренебрежение правилами может привести к тяжелым последствиям", - подчеркнул Никитин.