Число зараженных коронавирусом в Польше приблизилось к 24 тысячам

ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 24 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера воскресенья до утра понедельника – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 202 человек. Общее количество выявленных случаев составило 23 987.

За тот же период от коронавирусной инфекции скончался 1 человек. Общее число летальных случаев составило 1 065.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 181 человек, 77 406 находятся на карантине, 11 449 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.