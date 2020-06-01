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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:11
https://ria.ru/20200601/1572278480.html
Число зараженных коронавирусом в Польше приблизилось к 24 тысячам
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Польше приблизилось к 24 тысячам

11:11 01.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 24 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера воскресенья до утра понедельника – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 202 человек. Общее количество выявленных случаев составило 23 987.
За тот же период от коронавирусной инфекции скончался 1 человек. Общее число летальных случаев составило 1 065.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 181 человек, 77 406 находятся на карантине, 11 449 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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