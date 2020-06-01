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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:10
https://ria.ru/20200601/1572278433.html
На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 2748
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 2748

11:10 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Город Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом на Кубани с начала пандемии приближается к четырем тысячам человек, но более 70% из них уже выздоровели, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
За последние сутки в регионе зафиксировано 84 новых случая заболевания COVID-19.
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"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3908 человек, из них 233 ребенка. 2748 пациентов выздоровели – это 70,3% от всех заболевших. 33 человека умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – говорится в сообщении со ссылкой на данные регионального минздрава.
Отмечается, что в обсерваторах края размещено 2835 человек, состояние у всех удовлетворительное.
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Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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