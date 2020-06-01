На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 2748

"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3908 человек, из них 233 ребенка. 2748 пациентов выздоровели – это 70,3% от всех заболевших. 33 человека умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – говорится в сообщении со ссылкой на данные регионального минздрава.