На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 2748

КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом на Кубани с начала пандемии приближается к четырем тысячам человек, но более 70% из них уже выздоровели, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
За последние сутки в регионе зафиксировано 84 новых случая заболевания COVID-19.
"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3908 человек, из них 233 ребенка. 2748 пациентов выздоровели – это 70,3% от всех заболевших. 33 человека умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – говорится в сообщении со ссылкой на данные регионального минздрава.
Отмечается, что в обсерваторах края размещено 2835 человек, состояние у всех удовлетворительное.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.