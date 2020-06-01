Глава Озерска самоизолировался после выявления COVID-19 в семье

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Глава Озерского городского округа (ЗАТО, Челябинская область) Евгений Щербаков самоизолировался после выявления коронавирусной инфекции у члена его семьи, сообщила горадминистрация.
"У одного из членов семьи главы Озерского городского округа Евгения Щербакова подтвердился коронавирус. Из соображений эпидемической безопасности Евгений Щербаков вынужден самоизолироваться на 14 дней", - говорится в сообщении.
По словам главы округа, он продолжит работу. "Продолжу работу удалённо: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных", - цитирует пресс-служба слова Щербакова.
Как сообщалось ранее, в апреле в своем рабочем кабинете в здании правительства региона в Челябинске соблюдал режим изоляции губернатор Челябинской области Алексей Текслер после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся был выявлен коронавирус. Позже Зюсь был выписан из лечебного учреждения после выздоровления.
По данным минздрава региона, на утро 1 июня в регионе подтверждены 3132 случая заболевания COVID-19 (плюс 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписано 13 человек, всего 1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.