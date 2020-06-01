Глава Озерска самоизолировался после выявления COVID-19 в семье

"У одного из членов семьи главы Озерского городского округа Евгения Щербакова подтвердился коронавирус. Из соображений эпидемической безопасности Евгений Щербаков вынужден самоизолироваться на 14 дней", - говорится в сообщении.

По словам главы округа, он продолжит работу. "Продолжу работу удалённо: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных", - цитирует пресс-служба слова Щербакова.