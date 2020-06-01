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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:07
https://ria.ru/20200601/1572278274.html
В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

11:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 1 июн - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Южной Осетии за последние сутки, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 39 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 30 пациентов выздоровели.
"Проведенные за сутки тесты показали четыре положительных результата", - говорится в сообщении.
Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19
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