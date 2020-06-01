В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

ЦХИНВАЛ, 1 июн - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Южной Осетии за последние сутки, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 39 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 30 пациентов выздоровели.
"Проведенные за сутки тесты показали четыре положительных результата", - говорится в сообщении.
Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.