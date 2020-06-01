Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.