В Курской области расселят четыре семьи из пострадавшего от урагана дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил расселить четыре семьи из пострадавшего от урагана дома, сообщила администрация региона, добавив, что также ветер снес крыши сахарного завода, административного здания и 23 домов.

По данным властей, ураганный ветер пронесся по Большесолдатскому району области в ночь с 29 на 30 июня. В воскресенье глава региона посетил наиболее пострадавшую территорию – село Любимовка. От сильного ветра пострадали 23 частных жилых дома, преимущественно по улице Заводской. Снесены кровля и заборы, сломаны деревья. Коммуникации восстановлены, ведется уборка территории, перестилается кровля, необходимые материалы выделены и привозятся по мере необходимости. Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев отметил, что из аварийного резерва людям выделили листы шифера на восстановление крыш.

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"В многоквартирном здании по адресу Заводская, 18 также разрушена крыша и дымовая труба. Роман Старовойт осмотрел условия проживания и счел их ненадлежащими. Глава региона поручил проработать вопрос расселения четырех семей. Само здание не передано на баланс муниципальному образованию и считается бесхозным", - говорится в сообщении.

Ветер снес крышу здания сахарного завода на площади 10 тысяч квадратных метров. Пострадали большей частью склады готовой продукции, также рухнуло перекрытие в одном из корпусов. Уже налажено водо- и электроснабжение, в ближайшее время начнутся ремонтные работы, в частности, планируется полная замена сгнившей стропильной системы, информируют власти.

"В здании несколько организаций, если начнутся дожди, они могут быть залиты. Необходимо в ближайшее время определить подрядчика, который может выйти и приступить к работам уже сейчас, поменяв не только кровлю, но и стропильную систему. Насчет финансирования решим на оперативном совещании", – отметил глава региона.