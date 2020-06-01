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В Курской области расселят четыре семьи из пострадавшего от урагана дома
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РИА Новости

В Курской области расселят четыре семьи из пострадавшего от урагана дома

11:05 01.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСломанное дерево
Сломанное дерево
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сломанное дерево. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил расселить четыре семьи из пострадавшего от урагана дома, сообщила администрация региона, добавив, что также ветер снес крыши сахарного завода, административного здания и 23 домов.
По данным властей, ураганный ветер пронесся по Большесолдатскому району области в ночь с 29 на 30 июня. В воскресенье глава региона посетил наиболее пострадавшую территорию – село Любимовка. От сильного ветра пострадали 23 частных жилых дома, преимущественно по улице Заводской. Снесены кровля и заборы, сломаны деревья. Коммуникации восстановлены, ведется уборка территории, перестилается кровля, необходимые материалы выделены и привозятся по мере необходимости. Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев отметил, что из аварийного резерва людям выделили листы шифера на восстановление крыш.
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"В многоквартирном здании по адресу Заводская, 18 также разрушена крыша и дымовая труба. Роман Старовойт осмотрел условия проживания и счел их ненадлежащими. Глава региона поручил проработать вопрос расселения четырех семей. Само здание не передано на баланс муниципальному образованию и считается бесхозным", - говорится в сообщении.
Ветер снес крышу здания сахарного завода на площади 10 тысяч квадратных метров. Пострадали большей частью склады готовой продукции, также рухнуло перекрытие в одном из корпусов. Уже налажено водо- и электроснабжение, в ближайшее время начнутся ремонтные работы, в частности, планируется полная замена сгнившей стропильной системы, информируют власти.
"В здании несколько организаций, если начнутся дожди, они могут быть залиты. Необходимо в ближайшее время определить подрядчика, который может выйти и приступить к работам уже сейчас, поменяв не только кровлю, но и стропильную систему. Насчет финансирования решим на оперативном совещании", – отметил глава региона.
Также ураган повредил кровлю здания местной администрации и фермерского хозяйства. На объектах начали восстановительные работы, отмечается в сообщении.
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