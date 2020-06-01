Голикова пообещала исполнить все запланированные на фоне пандемии выплаты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами пообещала, что все запланированные россиянам выплаты по поддержке в период пандемии будут произведены.
"Мы эту работу продолжаем, мы активно мониторим процессы и, безусловно, исполним ваши поручения, которые касаются выплат всем, кому они положены в соответствии со всеми состоявшимися решениями", - сказала Голикова.
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