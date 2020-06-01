Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:03
https://ria.ru/20200601/1572277883.html
Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 2 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 2 июня

11:03 01.06.2020
87
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вывозной рейс Мадрид - Москва, запланированный на 1 июня, был перенесен на 2 июня, сообщил представитель Минкомсвязи.
"Изменились дата и время вылета рейса №SU2605 Мадрид – Москва. Рейс вылетает 2 июня в 23:30 по местному времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет Boeing 777
Вчера, 20:08Распространение нового коронавируса
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из США
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМадрид (город)ИспанияОбщество
Рекомендуем
Медик
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Самолеты специального летного отряда Россия на стоянке в аэропорту Внуково
Пассажиропоток российских аэропортов упал на 87,3 процента
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова пообещала исполнить все запланированные на фоне пандемии выплаты
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд пока не скорректировал достижение национальных целей на 2024 год
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Число зараженных коронавирусом в Липецкой области выросло до 2194
Сломанное дерево
В Курской области расселят четыре семьи из пострадавшего от урагана дома
Медицинские работники
В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о числе заявок на выплаты для детей от трех до 16 лет
Вид из окна в дождливую погоду
В ЦФО дожди подтопили почти 300 дачных участков и семь дорог
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
В России выделят до миллиарда рублей на субсидии транзита контейнеров
Тестирование на коронавирус
Глава Озерска самоизолировался после выявления COVID-19 в семье
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением
Скорая помощь, Индия
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
Лента новостейМолния