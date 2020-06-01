Киргизия и Узбекистан договорились о расследовании конфликта на границе

БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Киргизия и Узбекистан договорились совместно расследовать конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского правительства.

Как сообщается, в понедельник на пропускном пункте "Чечме-Автодорожный" в Баткенской области Киргизии прошла встреча первого вице-премьера Киргизии Кубатбека Боронова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В ходе встречи был обсужден произошедший в воскресенье конфликт между жителями приграничных сел двух стран.

"В ходе встречи стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, во время переговоров стороны "выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на киргизско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах".

"Была отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договоренностям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов", - подчеркнули в кабмине.

В воскресенье, 31 мая, на границе Киргизии с узбекистанским анклавом Сох произошла стычка местных жителей, в которой участвовали несколько сотен человек. Стороны закидали друг друга камнями. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии, конфликт произошел из-за воды: жители не поделили родник. В результате инцидента, по данным Минздрава Киргизии, пострадали 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.