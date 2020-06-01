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2020-06-01T11:02
https://ria.ru/20200601/1572277846.html
Киргизия и Узбекистан договорились о расследовании конфликта на границе
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РИА Новости

Киргизия и Узбекистан договорились о расследовании конфликта на границе

11:02 01.06.2020
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© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники в Киргизии
Пограничники в Киргизии
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
Пограничники в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Киргизия и Узбекистан договорились совместно расследовать конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского правительства.
Как сообщается, в понедельник на пропускном пункте "Чечме-Автодорожный" в Баткенской области Киргизии прошла встреча первого вице-премьера Киргизии Кубатбека Боронова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В ходе встречи был обсужден произошедший в воскресенье конфликт между жителями приграничных сел двух стран.
"В ходе встречи стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, во время переговоров стороны "выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на киргизско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах".
"Была отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договоренностям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов", - подчеркнули в кабмине.
Киргизский пограничник на границе между Киргизстаном и Узбекистаном. Архивное фото
7 августа 2018, 15:56
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В воскресенье, 31 мая, на границе Киргизии с узбекистанским анклавом Сох произошла стычка местных жителей, в которой участвовали несколько сотен человек. Стороны закидали друг друга камнями. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии, конфликт произошел из-за воды: жители не поделили родник. В результате инцидента, по данным Минздрава Киргизии, пострадали 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР. В 2017 году был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.
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