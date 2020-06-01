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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:01
https://ria.ru/20200601/1572277770.html
В двух курортных городах Крыма выявили новые случаи коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f98babe83141fcc0f1e424a2a36df7fd.jpg
РИА Новости

В двух курортных городах Крыма выявили новые случаи коронавируса

11:01 01.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Два новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за последние сутки, один из них в Алуште, второй – в Евпатории, сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
"За истекшие сутки проведено 1091 исследование. Два случая положительно выявлено. Один в результате проведения противоэпидемиологических мероприятий, второй при обращении за медицинской помощью. Первый – Алушта, контактный по ранее установленному очагу. Второй – в Евпатории. Гражданин обратился за медицинской помощью с диагнозом внегоспитальная пневмония", - сказал Крутиков на брифинге.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский отметил, что всего в Крыму зарегистрированы 387 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Выписаны с начала периода с выздоровлением 229 человек. За последние сутки выписанных нет", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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