В двух курортных городах Крыма выявили новые случаи коронавируса

"За истекшие сутки проведено 1091 исследование. Два случая положительно выявлено. Один в результате проведения противоэпидемиологических мероприятий, второй при обращении за медицинской помощью. Первый – Алушта, контактный по ранее установленному очагу. Второй – в Евпатории. Гражданин обратился за медицинской помощью с диагнозом внегоспитальная пневмония", - сказал Крутиков на брифинге.