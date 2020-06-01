В двух курортных городах Крыма выявили новые случаи коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Два новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за последние сутки, один из них в Алуште, второй – в Евпатории, сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
"За истекшие сутки проведено 1091 исследование. Два случая положительно выявлено. Один в результате проведения противоэпидемиологических мероприятий, второй при обращении за медицинской помощью. Первый – Алушта, контактный по ранее установленному очагу. Второй – в Евпатории. Гражданин обратился за медицинской помощью с диагнозом внегоспитальная пневмония", - сказал Крутиков на брифинге.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский отметил, что всего в Крыму зарегистрированы 387 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Выписаны с начала периода с выздоровлением 229 человек. За последние сутки выписанных нет", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.