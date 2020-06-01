Минтруд пока не скорректировал достижение национальных целей на 2024 год

Он уточнил, что министерство занимается изменениями внутри двух финансовых периодов 2020-2021 года, поэтому риски с точки зрения неосвоения бюджета сегодня связаны с мероприятиями, которые предполагают непосредственное участие россиян, культурно-массовые мероприятия и строительство.