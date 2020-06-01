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Минтруд пока не скорректировал достижение национальных целей на 2024 год
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РИА Новости

Минтруд пока не скорректировал достижение национальных целей на 2024 год

11:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство сейчас не корректирует результаты, которые нужно достигнуть в рамках национальных целей на 2024 год.
"С точки зрения достижения конечных целей на конец 2024 года мы на сегодняшний день никаким образом не корректируем достижение конечного результата, который поставлен в рамках национальных целей Владимиром Владимировичем", - сказал Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он уточнил, что министерство занимается изменениями внутри двух финансовых периодов 2020-2021 года, поэтому риски с точки зрения неосвоения бюджета сегодня связаны с мероприятиями, которые предполагают непосредственное участие россиян, культурно-массовые мероприятия и строительство.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
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