В ЦФО дожди подтопили почти 300 дачных участков и семь дорог

Вид из окна в дождливую погоду

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Не менее 290 приусадебных участков, три моста и семь автомобильных дорог оказались подтопленными в шести субъектах Центрального федерального округа из-за обильных дождей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

"На территории Владимирской, Тульской, Тверской, Ярославской, Московской областей и Москвы произошли подтопления в 12 населенных пунктах и 11 садовых товариществах. В общей сложности в зоне подтопления половодьем оказались 296 приусадебных участков, 29 дачных домов, три низководных моста и семь участков автодорог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате воздействия сильного ветра повалено более 350 деревьев. В Белгородской и Курской областях ветром частично повреждены кровли 23 зданий.

Собеседник агентства добавил, что по состоянию на 06.00 мск понедельника в шести регионах на территории 10 муниципальных образований остаются подтопленными 199 приусадебных участков, 25 дачных домов, один пешеходный низководный мост, а также пять участков дорог.