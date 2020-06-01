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2020-06-01T10:59
https://ria.ru/20200601/1572277660.html
В ЦФО дожди подтопили почти 300 дачных участков и семь дорог
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РИА Новости

В ЦФО дожди подтопили почти 300 дачных участков и семь дорог

10:59 01.06.2020
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© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду
© Depositphotos / SV_Production
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Не менее 290 приусадебных участков, три моста и семь автомобильных дорог оказались подтопленными в шести субъектах Центрального федерального округа из-за обильных дождей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"На территории Владимирской, Тульской, Тверской, Ярославской, Московской областей и Москвы произошли подтопления в 12 населенных пунктах и 11 садовых товариществах. В общей сложности в зоне подтопления половодьем оказались 296 приусадебных участков, 29 дачных домов, три низководных моста и семь участков автодорог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате воздействия сильного ветра повалено более 350 деревьев. В Белгородской и Курской областях ветром частично повреждены кровли 23 зданий.
Собеседник агентства добавил, что по состоянию на 06.00 мск понедельника в шести регионах на территории 10 муниципальных образований остаются подтопленными 199 приусадебных участков, 25 дачных домов, один пешеходный низководный мост, а также пять участков дорог.
В соответствии с прогнозом, в понедельник циклон окажет воздействие на территории Татарстана, Пермского края, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, где ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
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