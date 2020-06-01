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2020-06-01T11:00
https://ria.ru/20200601/1572277629.html
Мишустин рассказал о числе заявок на выплаты для детей от трех до 16 лет
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РИА Новости

Мишустин рассказал о числе заявок на выплаты для детей от трех до 16 лет

11:00 01.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей поступило уже 12,5 миллионов заявок, надо контролировать, как идут эти выплаты и оперативно реагировать на все возникающие проблемы, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день их (заявок - ред.) поступило более 12,5 миллионов и обратиться за выплатами можно будет до конца сентября. Никаких документов, чтобы получить средства представлять не нужно. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Антона Олеговича Котякова контролировать как идут эти выплаты и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки", - сказал он.
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