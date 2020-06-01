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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:59
https://ria.ru/20200601/1572277595.html
В главной больнице Бурятии два корпуса закрыли из-за вспышки COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В главной больнице Бурятии два корпуса закрыли из-за вспышки COVID-19

10:59 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июн – РИА Новости. Два корпуса Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ закрыты на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции в учреждении, главный врач получил выговор, сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова в своем аккаунте в Instagram.
"Был занос от бессимптомного пациента, на карантине два корпуса... Приказом министерства здравоохранения о наказании - вынесении дисциплинарного взыскания главному врачу Шпаку Игорю Игоревичу в виде выговора", - сказала Лудупова.
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Она отметила, что каждый пациент, проходивший в это время лечение в стационаре, находится под наблюдением медиков.
По словам главного врача РКБ, на карантине хирургический и терапевтический корпуса.
"Каждый пациент, который выписан, у нас на контроле. На сегодняшний день мы имеем два корпуса, закрытых на карантин - терапевтический и хирургический. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты. Приостановлена плановая госпитализация, но экстренная помощь оказывается", - сказал Шпак в видеообращении на официальном сайте РКБ.
По данным властей, в настоящее время в больнице зарегистрировано более 140 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и медработников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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