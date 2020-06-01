В главной больнице Бурятии два корпуса закрыли из-за вспышки COVID-19

КРАСНОЯРСК, 1 июн – РИА Новости. Два корпуса Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко в Два корпуса Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ закрыты на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции в учреждении, главный врач получил выговор, сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова в своем аккаунте в Instagram.

"Был занос от бессимптомного пациента, на карантине два корпуса... Приказом министерства здравоохранения о наказании - вынесении дисциплинарного взыскания главному врачу Шпаку Игорю Игоревичу в виде выговора", - сказала Лудупова.

Она отметила, что каждый пациент, проходивший в это время лечение в стационаре, находится под наблюдением медиков.

По словам главного врача РКБ, на карантине хирургический и терапевтический корпуса.

"Каждый пациент, который выписан, у нас на контроле. На сегодняшний день мы имеем два корпуса, закрытых на карантин - терапевтический и хирургический. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты. Приостановлена плановая госпитализация, но экстренная помощь оказывается", - сказал Шпак в видеообращении на официальном сайте РКБ.

По данным властей, в настоящее время в больнице зарегистрировано более 140 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и медработников.