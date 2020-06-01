Число зараженных коронавирусом в Липецкой области выросло до 2194

"В Липецкой области 71 новый случай инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2194 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавирусной инфекции 724 человека. Шесть человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.