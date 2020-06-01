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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:54
https://ria.ru/20200601/1572277177.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:187:2080:1357_1036x0_80_0_0_a6c3bcbc6562dfc63aa781ff73d77be2.jpg
РИА Новости

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч

10:54 01.06.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,3 тысячи и составляет 190 535, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В воскресенье сообщалось о 182 143 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,4 тысячи), днем ранее – 173 763 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 93 322 человека, выздоровели 91 818 человек (4 835 за сутки), умерли 5 394 человека (230 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 67 655 случаев заражения (2 487 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 22 333 заболевших (1 149 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 19 844 заболевших (1 295 за сутки).
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Скорость распространения нового коронавируса
Накануне МВД Индии сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ИндииКоронавирусыТамилнадМахараштраЗдоровье - ОбществоВОЗДелиВ мире
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