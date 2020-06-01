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Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты
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РИА Новости

Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты

10:52 01.06.2020 (обновлено: 11:02 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанкноты и монеты России и банковские карты
Банкноты и монеты России и банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банкноты и монеты России и банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти РФ уже сегодня начнут перечислять выплаты семьям на более чем 14 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы правительства с вице-премьерами.
"Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей. Мы очень рассчитываем, что здесь все сработают и эти средства дойдут до людей",- сказала Голикова.
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