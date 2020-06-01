Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты

"Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей. Мы очень рассчитываем, что здесь все сработают и эти средства дойдут до людей",- сказала Голикова.