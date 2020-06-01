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2020-06-01T10:51
https://ria.ru/20200601/1572276955.html
В Сочи четырех постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя
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РИА Новости

В Сочи четырех постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя

10:51 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Полиция задержала в обсерваторе Сочи четырех постояльцев, ушедших из номеров, чтобы выпить алкоголь, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, в воскресенье четверо постояльцев обсерватора в Сочи, помещенных после приезда на курорт на 14-дневный карантин, вышли из своих номеров и устроили застолье с алкоголем. На замечания персонала обсерватора, где правилами запрещено распитие алкоголя, они не реагировали.
"Полиция задержала четырех приезжих. Нарушители были доставлены в отдел полиции поселка Блиново УВД России по Сочи. В их отношении составили административные материалы", - пояснил представитель ведомства.
Он добавил, что наказание в виде штрафа или ареста для нарушителей определит суд.
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