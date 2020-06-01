В Сочи четырех постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя

По его словам, в воскресенье четверо постояльцев обсерватора в Сочи, помещенных после приезда на курорт на 14-дневный карантин, вышли из своих номеров и устроили застолье с алкоголем. На замечания персонала обсерватора, где правилами запрещено распитие алкоголя, они не реагировали.