В Сочи четырех постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя

СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Полиция задержала в обсерваторе Сочи четырех постояльцев, ушедших из номеров, чтобы выпить алкоголь, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, в воскресенье четверо постояльцев обсерватора в Сочи, помещенных после приезда на курорт на 14-дневный карантин, вышли из своих номеров и устроили застолье с алкоголем. На замечания персонала обсерватора, где правилами запрещено распитие алкоголя, они не реагировали.
"Полиция задержала четырех приезжих. Нарушители были доставлены в отдел полиции поселка Блиново УВД России по Сочи. В их отношении составили административные материалы", - пояснил представитель ведомства.
Он добавил, что наказание в виде штрафа или ареста для нарушителей определит суд.
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