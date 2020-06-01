В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 58

ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Еще одна инфицированная COVID-19 женщина умерла в больнице Пермского края, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 58, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки зафиксирован летальный исход от COVID-19 у инфицированной женщины 71-го года рождения. Таким образом, в регионе количество летальных исходов пациентов с COVID-19 достигло 58, из них 35 умерли не от коронавирусной инфекции, 23 — непосредственно от COVID", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1713 человек, выздоровели 943 пациентов, 58 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.