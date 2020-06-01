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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:51
https://ria.ru/20200601/1572276912.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 58
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 58

10:51 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Еще одна инфицированная COVID-19 женщина умерла в больнице Пермского края, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 58, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки зафиксирован летальный исход от COVID-19 у инфицированной женщины 71-го года рождения. Таким образом, в регионе количество летальных исходов пациентов с COVID-19 достигло 58, из них 35 умерли не от коронавирусной инфекции, 23 — непосредственно от COVID", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1713 человек, выздоровели 943 пациентов, 58 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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