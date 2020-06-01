В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 58

"За минувшие сутки зафиксирован летальный исход от COVID-19 у инфицированной женщины 71-го года рождения. Таким образом, в регионе количество летальных исходов пациентов с COVID-19 достигло 58, из них 35 умерли не от коронавирусной инфекции, 23 — непосредственно от COVID", — говорится в сообщении.