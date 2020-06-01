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2020-06-01T12:44
https://ria.ru/20200601/1572276888.html
Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением
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РИА Новости

Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением

10:51 01.06.2020 (обновлено: 12:44 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Небольшая часть клиентов Сбербанка может столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн", сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в "Сбербанк онлайн". Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сказали в банке.
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В случае проблем со входом в приложение в Сбербанке посоветовали повторить попытку. При этом операции клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в устройствах самообслуживания проводятся в штатном режиме, добавили в банке.
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9:50 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения: 77 процентов из них не смогли перевести средства в мобильном приложении.
"Сейчас у части клиентов могут наблюдаться проблемы при переводе денег с карты на карту через "Сбербанк онлайн", — сообщил робот в call-центре банка.
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