Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Небольшая часть клиентов Небольшая часть клиентов Сбербанка может столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн", сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в "Сбербанк онлайн". Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сказали в банке.

В случае проблем со входом в приложение в Сбербанке посоветовали повторить попытку. При этом операции клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в устройствах самообслуживания проводятся в штатном режиме, добавили в банке.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9:50 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения: 77 процентов из них не смогли перевести средства в мобильном приложении.