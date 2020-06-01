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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:50
https://ria.ru/20200601/1572276780.html
В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих
https://cdn25.img.ria.ru/images/153169/09/1531690977_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_44a05d889d26a82345c184d73f8aedbb.jpg
РИА Новости

В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих

10:50 01.06.2020
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВид на проспект Октября в Уфе.
Вид на проспект Октября в Уфе.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
Ранее для всех приезжающих в регион действовала обязательная норма о самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
"Все прибывшие из Москвы и из эпидемиологически неблагополучных регионов по прибытии в регион должны были сдавать анализы и уходить на самоизоляцию. Ранее мы открыли нашу экономику, и возникает объективная необходимость ездить в Москву и обратно по деловым вопросам. Поэтому норму обязательного требования всех прибывающих из Москвы, Московской области и других регионов к нам на обязательную самоизоляцию с сегодняшнего дня отменяем", - заявил Хабиров на совещании оперативного штаба.
Он отметил, что при этом санитарно-контрольные мероприятия в аэропорту Уфы и на железнодорожном вокзале продолжаются. По его словам, режим самоизоляции для жителей старше 65 лет не отменяется.
С 1 июня в Башкирии начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также открываются музеи и библиотеки с отдельным входом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировМоскваУфаОбщество
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