В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих

УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
Ранее для всех приезжающих в регион действовала обязательная норма о самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
"Все прибывшие из Москвы и из эпидемиологически неблагополучных регионов по прибытии в регион должны были сдавать анализы и уходить на самоизоляцию. Ранее мы открыли нашу экономику, и возникает объективная необходимость ездить в Москву и обратно по деловым вопросам. Поэтому норму обязательного требования всех прибывающих из Москвы, Московской области и других регионов к нам на обязательную самоизоляцию с сегодняшнего дня отменяем", - заявил Хабиров на совещании оперативного штаба.
Он отметил, что при этом санитарно-контрольные мероприятия в аэропорту Уфы и на железнодорожном вокзале продолжаются. По его словам, режим самоизоляции для жителей старше 65 лет не отменяется.
С 1 июня в Башкирии начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также открываются музеи и библиотеки с отдельным входом.
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