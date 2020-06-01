В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих

"Все прибывшие из Москвы и из эпидемиологически неблагополучных регионов по прибытии в регион должны были сдавать анализы и уходить на самоизоляцию. Ранее мы открыли нашу экономику, и возникает объективная необходимость ездить в Москву и обратно по деловым вопросам. Поэтому норму обязательного требования всех прибывающих из Москвы, Московской области и других регионов к нам на обязательную самоизоляцию с сегодняшнего дня отменяем", - заявил Хабиров на совещании оперативного штаба.