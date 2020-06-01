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2020-06-01T11:27
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Мишустин сообщил, что национальный план по экономике готов
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РИА Новости

Мишустин сообщил, что национальный план по экономике готов

10:49 01.06.2020 (обновлено: 11:27 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики подготовлен, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", - заключил он.
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