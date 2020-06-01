Путин поручил ввести мораторий на новые требования к вагонам

"Правительству РФ... обеспечить введение моратория на установление в 2020–2021 годах новых требований к находящемуся в эксплуатации железнодорожному подвижному составу, которые могут повлечь за собой увеличение стоимости его содержания", - говорится в сообщении Кремля.