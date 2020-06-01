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Путин поручил ввести мораторий на новые требования к вагонам
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РИА Новости

Путин поручил ввести мораторий на новые требования к вагонам

10:49 01.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий в 2020–2021 годах на новые требования к находящемуся в эксплуатации железнодорожному подвижному составу, говорится на сайте Кремля.
Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая.
"Правительству РФ... обеспечить введение моратория на установление в 2020–2021 годах новых требований к находящемуся в эксплуатации железнодорожному подвижному составу, которые могут повлечь за собой увеличение стоимости его содержания", - говорится в сообщении Кремля.
Сроком выполнения поручения указано 15 июня 2020 года.
Ответственным за исполненные поручения значится глава правительства Михаил Мишустин.
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