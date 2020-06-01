Дело возбудили после пожара и разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось дизельное топливо и произошел пожар, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.
Позднее СК сообщил, что на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль.
"Прокурор города незамедлительно выехал на место происшествия… Установлены достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ - загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами (дизельным топливом) при их ненадлежащем хранении на ТЭЦ № 3, повлекшее причинение вреда окружающей среде. По материалам проверки прокуратуры Норильска, направленным в порядке ст. 37 УПК РФ, правоохранительные органы 30 мая 2020 года возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что прокуратура направила в местное управление Росприроднадзора требование о неплановой проверке в отношении АО "НТЭК". Результаты проверок и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.