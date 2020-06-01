Треть новых заболевших COVID-19 в Саратовской области болеет пневмонией

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Третья часть из 96 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Третья часть из 96 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеет пневмонией, общее число случаев заражения этой инфекцией выросло до 3174, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в области скончались 34 пациента с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 49 контактных лиц, 43 - с неустановленным источником заражения, четверо - прибывших с других территорий. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 26, с бессимптомным течением - 40", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди вновь выявленных заболевших есть семеро детей. Из новых случаев 33 зарегистрировали в Саратове , 11 - в Балаковском районе , 10 - в Энгельсском, по шесть - в Самойловском и Озинском, по три - в Вольском, Аткарском, Балашовском и Духовницком, по два - в Краснокутском, Марксовском, Татищевском (с учетом ЗАТО поселок Светлый), Пугачевском, Романовском, Хвалынском, Новобурасском и Калининском, по одному - в Ртищевском и Красноармейском районах.

В оперштабе добавили, что из 3174 заболевших COVID-19 в области вылечились 1206 человек, из них 48 за последние сутки.