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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:49
https://ria.ru/20200601/1572276573.html
Треть новых заболевших COVID-19 в Саратовской области болеет пневмонией
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030125_0:106:3266:1943_1036x0_80_0_0_612f75141cdba3f43f1e96e199bdeb0f.jpg
РИА Новости

Треть новых заболевших COVID-19 в Саратовской области болеет пневмонией

10:49 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Третья часть из 96 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеет пневмонией, общее число случаев заражения этой инфекцией выросло до 3174, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в области скончались 34 пациента с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 49 контактных лиц, 43 - с неустановленным источником заражения, четверо - прибывших с других территорий. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 26, с бессимптомным течением - 40", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди вновь выявленных заболевших есть семеро детей. Из новых случаев 33 зарегистрировали в Саратове, 11 - в Балаковском районе, 10 - в Энгельсском, по шесть - в Самойловском и Озинском, по три - в Вольском, Аткарском, Балашовском и Духовницком, по два - в Краснокутском, Марксовском, Татищевском (с учетом ЗАТО поселок Светлый), Пугачевском, Романовском, Хвалынском, Новобурасском и Калининском, по одному - в Ртищевском и Красноармейском районах.
В оперштабе добавили, что из 3174 заболевших COVID-19 в области вылечились 1206 человек, из них 48 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратовБалаковский район
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