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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:49
https://ria.ru/20200601/1572276543.html
В Карелии умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Карелии умер третий пациент с коронавирусом

10:49 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Женщина 1966 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями скончалась в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
По состоянию на 1 июня в республике подтверждено 453 случая COVID-19 (+8 за сутки). За все время 178 человек выздоровели, трое - скончались.
"Друзья, к сожалению, число жертв коронавируса в нашей республике увеличилось: сегодня ночью скончалась жительница Лахденпохьи 1966 года рождения. У женщины была тяжелая пневмония, она находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сопутствующие тяжелые хронические заболевания бронхо-легочной системы и сердечная недостаточность осложняли лечение", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Женщина проходила лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов в Петрозаводске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАртур ПарфенчиковПетрозаводскЛахденпохьяРеспублика КарелияОбщество
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