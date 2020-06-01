Минтруд подготовил проект о пластиковом пенсионном удостоверении

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект постановления о пенсионном удостоверении для россиян , сообщил министр Антон Котяков.
"Мы подготовили проект постановления, предусматривающий введение пенсионного удостоверения как возможной опции для наших граждан, пенсионное удостоверение будет выглядеть как пластиковая карта. Соответственно, ее можно будет получать по желанию нашим пенсионерам в отделении Пенсионного Фонда", - рассказал Котяков на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
В ближайшее время, как добавил министр, проект будет направлен в министерство юстиций РФ.