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2020-06-01T10:58
https://ria.ru/20200601/1572276364.html
Мишустин: нацплан должен обеспечить выход экономики на траекторию роста
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РИА Новости

Мишустин: нацплан должен обеспечить выход экономики на траекторию роста

10:47 01.06.2020 (обновлено: 10:58 01.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики должен обеспечить выход на траекторию роста, он позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Основная его цель (плана - ред.) - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", - сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.
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Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", - заключил он.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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