Мишустин: нацплан должен обеспечить выход экономики на траекторию роста

"Основная его цель (плана - ред.) - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", - сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", - заключил он.