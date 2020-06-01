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2020-06-01T10:47
https://ria.ru/20200601/1572276257.html
В Москве отменили около семи тысяч штрафов из-за ошибки в пропуске
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РИА Новости

В Москве отменили около семи тысяч штрафов из-за ошибки в пропуске

10:47 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя
Инспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Инспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Почти 7 тысяч штрафов отменила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 14 марта водителям, допустившим ошибку в указании номера авто, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"Мы отменяем штрафы тем водителям, которые ошиблись в вводе номера автомобиля во время привязки его к пропуску и случайно набрали не ту цифру или букву. При этом действующий цифровой пропуск у них был. Мы отменили уже 6980 таких постановлений. Всегда проверяйте, правильно ли вы ввели все данные. Если ошиблись и получили штраф, то заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
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В ведомстве напомнили, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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