Минздрав Армении уточнил число выявленных случаев коронавируса

ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Минздрав Армении скорректировал число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом с 9402 до 9492.
Ранее на сайте ведомства сообщалось о 120 новых подтвержденных случаях COVID-19, после корректировки эта цифра выросла до 210.
В воскресенье власти республики сообщали о 9282 подтвержденных случаях и 131 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 9492 случая коронавируса. Излечились 3402 пациента. Скончались 139 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5896 пациентов, проведены 58668 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.