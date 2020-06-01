Минздрав Армении уточнил число выявленных случаев коронавируса

Ранее на сайте ведомства сообщалось о 120 новых подтвержденных случаях COVID-19, после корректировки эта цифра выросла до 210.

В воскресенье власти республики сообщали о 9282 подтвержденных случаях и 131 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.