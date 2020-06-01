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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:47
https://ria.ru/20200601/1572276245.html
Минздрав Армении уточнил число выявленных случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

Минздрав Армении уточнил число выявленных случаев коронавируса

10:47 01.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Минздрав Армении скорректировал число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом с 9402 до 9492.
Ранее на сайте ведомства сообщалось о 120 новых подтвержденных случаях COVID-19, после корректировки эта цифра выросла до 210.
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В воскресенье власти республики сообщали о 9282 подтвержденных случаях и 131 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
Армении подтверждены 9492 случая коронавируса. Излечились 3402 пациента. Скончались 139 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5896 пациентов, проведены 58668 тестов, отметили в министерстве.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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