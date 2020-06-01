Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес России в организации акций протеста в Обвинения в адрес России в организации акций протеста в США могут быть частью очередной антироссийской кампании, как всегда, основанной на фейках, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.

"Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась таки давно спрогнозированным действом", - написал Косачев в ФБ

"И это было бы очень смешно. Но будет грустно, потому что это может быть первой ласточкой, за которой прилетят стаи воронья", - заявил сенатор, подчеркнув при этом, что " плохо пахнет отнюдь не в России".

По словам парламентария, очень хотелось бы верить, что в официальном Вашингтоне "достанет на этот раз и осознания всего ужаса происходящего в американских городах - искренние слова сочувствия всем, кто пострадал, и тем, кто ещё пострадает, и элементарного инстинкта самосохранения, не допускающего политических игрищ на национальной трагедии".

Косачев также отметил, что заявление Райс является "прямым оскорблением - причём не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда".