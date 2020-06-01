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Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком
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РИА Новости

Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком

10:44 01.06.2020 (обновлено: 11:33 01.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес России в организации акций протеста в США могут быть частью очередной антироссийской кампании, как всегда, основанной на фейках, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
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"Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась таки давно спрогнозированным действом", - написал Косачев в ФБ.
"И это было бы очень смешно. Но будет грустно, потому что это может быть первой ласточкой, за которой прилетят стаи воронья", - заявил сенатор, подчеркнув при этом, что " плохо пахнет отнюдь не в России".
По словам парламентария, очень хотелось бы верить, что в официальном Вашингтоне "достанет на этот раз и осознания всего ужаса происходящего в американских городах - искренние слова сочувствия всем, кто пострадал, и тем, кто ещё пострадает, и элементарного инстинкта самосохранения, не допускающего политических игрищ на национальной трагедии".
Косачев также отметил, что заявление Райс является "прямым оскорблением - причём не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Сьюзан РайсБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияКонстантин КосачевСШАВ мире
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