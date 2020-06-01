Путин ждет предложений по стимулированию экспорта угля

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию механизма стимулирования перевозок угля на экспорт через порты Северо-Запада и Юга России, говорится на сайте Кремля.
Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая.
"Правительству РФ... представить предложения по созданию механизма стимулирования перевозок угля на экспорт через порты Северо-Запада и Юга России. Срок – 15 июня 2020 года", - написано в поручениях.