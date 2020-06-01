В Москве выявили 2297 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2297, Подмосковье - 728, Санкт-Петербурге - 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За стуки в стране зарегистрировано 9035 новых случаев.
"Распределение по субъектам: Москва - 2297, Московская область - 728, Санкт-Петербург - 364", - говорится в сообщении.
Также за сутки 315 случаев отмечено в Нижегородской области, 283 - в Свердловской, 229 - в Иркутской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Магаданской и Сахалинской областях - по три и в Ненецком автономном округе - один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.