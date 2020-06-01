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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:38
https://ria.ru/20200601/1572275559.html
В Москве выявили 2297 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_0:74:3018:1772_1036x0_80_0_0_1df14e93c9982bc5966f0a26e2d561fb.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 2297 новых случаев заражения коронавирусом

10:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2297, Подмосковье - 728, Санкт-Петербурге - 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За стуки в стране зарегистрировано 9035 новых случаев.
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09:07Распространение нового коронавируса
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"Распределение по субъектам: Москва - 2297, Московская область - 728, Санкт-Петербург - 364", - говорится в сообщении.
Также за сутки 315 случаев отмечено в Нижегородской области, 283 - в Свердловской, 229 - в Иркутской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Магаданской и Сахалинской областях - по три и в Ненецком автономном округе - один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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