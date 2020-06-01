В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Препарат "Авифавир" для лечения больных Препарат "Авифавир" для лечения больных COVID-19 уже прошел испытания более чем на 180 больных, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.

Он отметил, что тестирование "Авифавира" продолжается: если первый этап предполагал подбор оптимальной дозировки препарата, то цель второго — оценить эффективность и безопасность лекарства.

"Исследование предполагается быть очень масштабным, более 300 пациентов, если быть более точным, 330 пациентов должны быть включены в исследование", — добавил Чуланов.

По его словам, во время испытаний эффективность российского препарата составила около 90%.

"Наиболее важным и известным нежелательным явлением <...> является его возможный тератогенный эффект, то есть влияние на плод, поэтому очень строгие правила введены в контроль безопасности приема данного препарата, это обязательный контроль на наличие беременности перед началом приема препарата и необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период приема препарата", — подчеркнул он.

Первый препарат прямого противовирусного действия "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар", нарушающий механизмы размножения коронавируса SARS-CoV-2, на прошлой неделе получил одобрение Министерства здравоохранения. С 11 июня в российские больницы планируют передать 60 тысяч курсов лекарства.

После этого Россия может начать поставлять "Авифавир" за рубеж. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заявки на него уже получили от стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Распространение коронавирусной инфекции

По последним данным, в России с начала эпидемии выявили более 414 тысяч заразившихся коронавирусом, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по информации ученых, считается пройденным.

Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.