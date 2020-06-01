Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T11:27
https://ria.ru/20200601/1572275241.html
Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472352_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_12a45d0302ed593da2573eef93982d83.jpg
РИА Новости

Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

10:34 01.06.2020 (обновлено: 11:27 01.06.2020)
4141
© РИА Новости / Александр КряжевСтюардесса в салоне самолета
Стюардесса в салоне самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям о рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.
Отмечается, что в подготовленных Росавиацией рекомендациях требований по заполнению салонов самолетов наполовину нет.
По данным издания, меру по введению лимита заполняемости салона не поддержали в Минтрансе.
При этом отмечается, что, хотя смягчение требований должно позитивно сказаться на отрасли, перевозчики, скорее всего, не смогут выйти в прибыль раньше следующего года.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых, помимо требований относительно средств индивидуальной защиты для пассажиров, указывалось на необходимость соблюдения социальной дистанции. Для выполнения этого требования авиакомпании должны были продавать билеты не более чем на 50 процентов мест в салоне.
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Вчера, 14:20Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
43102209
Обсудить 6
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
Рекомендуем
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Денежные купюры США
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей девочки
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Полиция Израиля
В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния