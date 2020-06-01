Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям о рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.
Отмечается, что в подготовленных Росавиацией рекомендациях требований по заполнению салонов самолетов наполовину нет.
По данным издания, меру по введению лимита заполняемости салона не поддержали в Минтрансе.
При этом отмечается, что, хотя смягчение требований должно позитивно сказаться на отрасли, перевозчики, скорее всего, не смогут выйти в прибыль раньше следующего года.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых, помимо требований относительно средств индивидуальной защиты для пассажиров, указывалось на необходимость соблюдения социальной дистанции. Для выполнения этого требования авиакомпании должны были продавать билеты не более чем на 50 процентов мест в салоне.