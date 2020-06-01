Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. отменил требование к авиакомпаниям о рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета, пишет Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям о рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что в подготовленных Росавиацией рекомендациях требований по заполнению салонов самолетов наполовину нет.

По данным издания, меру по введению лимита заполняемости салона не поддержали в Минтрансе.

При этом отмечается, что, хотя смягчение требований должно позитивно сказаться на отрасли, перевозчики, скорее всего, не смогут выйти в прибыль раньше следующего года.