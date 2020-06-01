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2020-06-01T10:33
https://ria.ru/20200601/1572275182.html
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

Россия может стать экспортером препарата против COVID-19

10:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия может после удовлетворения потребностей внутреннего рынка поставлять препарат против COVID-19 на экспорт, уже поступили заявки от стран Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Первый в России препарат против COVID-19 - "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" – ранее получил одобрение Минздрава. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов "Авифавира".
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"По мере того как российские потребности будут удовлетворены, мы считаем, что можно также будет поставлять за рубеж. Есть большое количество заявок от стран Ближнего Востока, Латинской Америки. Россия может стать экспортером данного препарата", - заявил Дмитриев на пресс-конференции.
"Авифавир" - первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.
Промежуточные данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. В настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов, одобренный министерством здравоохранения 21 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
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