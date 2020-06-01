МИД Китая прокомментировал угрозы США по введению санкций против Гонконга

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Угрозы Угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают китайско-американские торговые отношения, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.

"Заявления руководителей США игнорируют все факты. Эти меры являются вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным образом подрывают китайско-американские отношения. Мы выражаем решительный протест", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя слова Трампа.

Он добавил, что Гонконг является частью Китая и все его вопросы являются исключительно внутренним делом Китая.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.