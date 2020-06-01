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2020-06-01T11:38
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МИД Китая прокомментировал угрозы США по введению санкций против Гонконга
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РИА Новости

МИД Китая прокомментировал угрозы США по введению санкций против Гонконга

11:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают китайско-американские торговые отношения, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.
"Заявления руководителей США игнорируют все факты. Эти меры являются вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным образом подрывают китайско-американские отношения. Мы выражаем решительный протест", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя слова Трампа.
Он добавил, что Гонконг является частью Китая и все его вопросы являются исключительно внутренним делом Китая.
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Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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