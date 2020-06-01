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Ученый из Ирана Сирус Асгари скоро вернется домой
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РИА Новости

Ученый из Ирана Сирус Асгари скоро вернется домой

10:31 01.06.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Иранский ученый Сирус Асгари, который фигурировал в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном, должен вернуться на родину в ближайшее время, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Если не возникнет каких-либо проблем, то Сирус Асгари вернется в страну в ближайшие дни", - цитирует агентство Tasnim слова Мусави.
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Асгари был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой, однако его до сих пор не отпустили.
Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.
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