Ученый из Ирана Сирус Асгари скоро вернется домой

Тегеран готов к обмену заключенными с США без переговоров

Тегеран готов к обмену заключенными с США без переговоров

Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.