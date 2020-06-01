Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов
В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
"Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью", — отметил Нордстрем.
Экономист сравнил такие поселки с университетскими городками внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Нордстрем предположил, что в наши дни образу такого будущего больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где расположены несколько университетов.
Челль Нордстрем специализируется на исследованиях глобализации и транснациональных корпораций. В соавторстве с коллегой Йонасом Риддерстралем он написал книги "Бизнес в стиле фанк" и "Караоке-капитализм", ставшие мировыми бестселлерами. Также консультировал британское правительство и работал в Volvo, Pharmacia и других корпорациях.