Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

"Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью", — отметил Нордстрем.

Экономист сравнил такие поселки с университетскими городками внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Нордстрем предположил, что в наши дни образу такого будущего больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где расположены несколько университетов.