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2020-06-01T10:27
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В ЯНАО плот с тремя детьми унесло течением на озере
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РИА Новости

В ЯНАО плот с тремя детьми унесло течением на озере

10:27 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Плот с тремя детьми унесло течением на озере в Ямало-Ненецком автономном округе, их удалось спасти, сообщает в понедельник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в селе Яр-Сале. Как уточнили в ведомстве, в местное поисково-спасательное подразделение поступило сообщение, что на озере Сор дети катаются на плотах. Первым к месту вызова прибыл начальник поисково-спасательной группы Денис Разборский, к тому моменту плот ветром отнесло примерно на 150 метров от берега, пояснили в департаменте.
"Через некоторое время дети оказались в воде. Денис Разборский немедленно бросился в воду, в это время второй спасатель Антон Пуйко начал заводить лодку. Благодаря грамотным действиям... детей удалось достать из воды и доставить на берег", - сообщили в ведомстве.
Двух мальчиков и девочку доставили в больницу для осмотра, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в департаменте.
По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, самому старшему из детей - 12 лет, в качестве плота они использовали лист пенопласта.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
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