В ЯНАО плот с тремя детьми унесло течением на озере

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Плот с тремя детьми унесло течением на озере в Ямало-Ненецком автономном округе, их удалось спасти, сообщает в понедельник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в селе Яр-Сале. Как уточнили в ведомстве, в местное поисково-спасательное подразделение поступило сообщение, что на озере Сор дети катаются на плотах. Первым к месту вызова прибыл начальник поисково-спасательной группы Денис Разборский, к тому моменту плот ветром отнесло примерно на 150 метров от берега, пояснили в департаменте.

"Через некоторое время дети оказались в воде. Денис Разборский немедленно бросился в воду, в это время второй спасатель Антон Пуйко начал заводить лодку. Благодаря грамотным действиям... детей удалось достать из воды и доставить на берег", - сообщили в ведомстве.

Двух мальчиков и девочку доставили в больницу для осмотра, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в департаменте.