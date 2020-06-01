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Религия и мировоззрение
2020-06-01T10:25
https://ria.ru/20200601/1572274683.html
Известный монастырь в Белоруссии открылся для паломников после карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572274608_69:0:602:300_1036x0_80_0_0_24a5b81c49395ec22977a2c32ee6fa1a.jpg
РИА Новости

Известный монастырь в Белоруссии открылся для паломников после карантина

10:25 01.06.2020
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© Официальная страница Жировичского монастыряСвято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь
Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь
© Официальная страница Жировичского монастыря
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в Белоруссии открылся для паломников после введенного карантина, сообщается на сайте Белорусской православной церкви.
В конце апреля Жировичский монастырь, один из главных центров белорусского православия, приостановил прием посетителей в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной новым коронавирусом.
"Успенский Жировичский монастырь и дома паломников 1 июня вновь откроют свои двери для желающих посетить святую обитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что богослужения в монастыре совершаются ежедневно.
"Просим всех при посещении любых мест соблюдать рекомендации по профилактике заболевания: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет", - подчеркивается в сообщении.
Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь Белорусской Православной Церкви, расположенный в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В этом году монастырю исполнилось 500 лет. Из-за коронавируса юбилейные торжества в Жировичах, запланированные на 20 мая, перенесены на более поздний срок. В октябре 2019 года митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить Белоруссию в мае этого года для участия в торжествах в Жировичах. Ожидалось, что в мае здесь также пройдет выездное заседание Священного синода Русской православной церкви.
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