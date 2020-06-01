Известный монастырь в Белоруссии открылся для паломников после карантина

МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в Белоруссии открылся для паломников после введенного карантина, сообщается на сайте Белорусской православной церкви.
В конце апреля Жировичский монастырь, один из главных центров белорусского православия, приостановил прием посетителей в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной новым коронавирусом.
"Успенский Жировичский монастырь и дома паломников 1 июня вновь откроют свои двери для желающих посетить святую обитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что богослужения в монастыре совершаются ежедневно.
"Просим всех при посещении любых мест соблюдать рекомендации по профилактике заболевания: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет", - подчеркивается в сообщении.
Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь Белорусской Православной Церкви, расположенный в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В этом году монастырю исполнилось 500 лет. Из-за коронавируса юбилейные торжества в Жировичах, запланированные на 20 мая, перенесены на более поздний срок. В октябре 2019 года митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить Белоруссию в мае этого года для участия в торжествах в Жировичах. Ожидалось, что в мае здесь также пройдет выездное заседание Священного синода Русской православной церкви.