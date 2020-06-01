Известный монастырь в Белоруссии открылся для паломников после карантина

Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь Белорусской Православной Церкви, расположенный в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В этом году монастырю исполнилось 500 лет. Из-за коронавируса юбилейные торжества в Жировичах, запланированные на 20 мая, перенесены на более поздний срок. В октябре 2019 года митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить Белоруссию в мае этого года для участия в торжествах в Жировичах. Ожидалось, что в мае здесь также пройдет выездное заседание Священного синода Русской православной церкви.