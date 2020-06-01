Иран готов к дополнительным поставкам сырья в Венесуэлу

"Если правительство Венесуэлы направит нам новый запрос на покупку грузов, будут продуманы необходимые меры, эти грузы будут направлены как в эту страну, так и в другие, которым будут необходимы сырье и энергоресурсы", - заявил Мусави, как следует из видео с его пресс-конференции, опубликованного иранским телевидением.