Иран готов к дополнительным поставкам сырья в Венесуэлу

ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Тегеран готов направить в Венесуэлу дополнительные грузы с сырьем и энергоресурсами, если Каракас попросит об этом, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Если правительство Венесуэлы направит нам новый запрос на покупку грузов, будут продуманы необходимые меры, эти грузы будут направлены как в эту страну, так и в другие, которым будут необходимы сырье и энергоресурсы", - заявил Мусави, как следует из видео с его пресс-конференции, опубликованного иранским телевидением.
За последнее время в Венесуэлу из Ирана прибыли четыре танкера с топливом и оборудованием для НПЗ. В ближайшее время ожидается прибытие пятого.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.